Le réseau 5G de Free “c’est énorme”, l’opérateur le placarde au plus près des Français

Nouvelle campagne de publicité pour Free et sa 5G. A l’instar de sa fibre, l’opérateur promeut son réseau nouvelle génération au plus près de ses abonnés, en région.

“Le plus grand réseau 5G du Grand Est, c’est énorme”, des affiches arborant ce type de message fleurissent aujourd’hui dans le mobilier urbain un peu partout en France.

L’opérateur poursuit ainsi sa stratégie de communication au plus près de ses abonnés et prospects à travers des campagnes d’affichage locales. Depuis 2 ans, Free mise notamment sur la publicité dans les villes afin de faire les yeux doux à la population et se montrer visible dans les zones où l’arrivée de ses offres fibre n’est forcément pas de notoriété publique. C’est désormais le cas pour sa 5G.

Pour rappel, Free dispose aujourd’hui du plus grand réseau 5G en France en matière de couverture. L’opérateur compte 8074 sites dont 825 sur la bande reine, 3,5 GHz. Soit plus de 40% de la population métropolitaine couverte.