Google Chrome dégaine une nouvelle fonctionnalité utile

La firme de Mountain View améliore constamment ses services. Aujourd’hui c’est Google Chrome qui s’enrichit de nouvelles fonctionnalités.

Cette situation est déjà arrivée à n’importe quel utilisateur d’Internet, lors du partage d’un lien vers une page web il faut parfois rechercher la partie qui nous intéresse soit en scrollant soit en effectuant une recherche par mot clé.

Google Chrome, le navigateur le plus utilisé à travers le monde va vous simplifier la tâche. Désormais ce dernier permet de créer un lien redirigeant directement vers un endroit spécifique d’une page web. Pour cela, il suffit de sélectionner le texte souhaité puis de cliquer droit et “Créer un lien”. Il suffit ensuite de partager ce lien avec la personne souhaiter en faisant un copier-coller via un message ou un email.

Google précise que le déploiement est en cours sur les ordinateurs et appareils Android. Les appareils sous iOS pourront en bénéficier un peu plus tard.

D’autre part,toujours pour améliorer l’expérience utilisateur, le lecteur de PDF intégré à Chrome s’améliore avec l’affichage sur deux pages et une nouvelle barre d’outils située en haut de l’écran permettant d’effectuer les principales actions en un seul clic. Une fonctionnalité également en cours de déploiement.

Source : Google