Insolite : un homme pensait avoir commandé un iPhone pas cher, il a eu une surprise de taille

En voilà un qui fera davantage attention lors de ses prochains achats sur Internet.

Lors de ses emplettes sur le Web, Ryan Ballesteros, originaire de la province de Quirino, aux Philippines, pensait avoir réalisé une belle affaire. En mars dernier, le jeune homme de 23 ans imaginait en effet avoir trouvé un iPhone à un excellent prix. Celui-ci a alors foncé tête baissée, sans se poser de question sur le prix attractif ou les frais de port un peu élevés au regard de la taille de l’appareil. Trop content de son achat, il n’a pas pris le temps de lire la fiche descriptive.

C’est lors de la réception du colis qu’il a commencé à avoir de sérieux doutes sur le fait d’avoir réalisé une bonne affaire. Le carton paraissait bien gros pour un simple smartphone. Le déballage a d’ailleurs confirmé ses doutes. Ryan Ballesteros s’est retrouvé en présence d’un iPhone géant, en fait une table avec l’apparence d’un smartphone de la firme à la pomme.

Le jeune homme a préféré prendre la chose avec humour en posant notamment avec sa table sur les réseaux sociaux et se promettant d’être plus attentif, même si “c’est fatigant de lire de longues descriptions”. Il a par ailleurs offert l’objet à la fille de 8 ans de sa patronne. Patronne qui a d’ailleurs réglé l’achat pour lui et qui aurait pu lui éviter la mauvaise surprise. “Elle ne m’a pas dit que ce n’était pas un vrai iPhone parce qu’elle pensait que je savais déjà que c’était une table iPhone”, a expliqué Ryan Ballesteros.

Sources : 7news et Cnews