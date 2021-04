Clin d’oeil : Freebox à la sauce espagnole

Changement d’univers Freebox.

Une Freebox en Espagne ? Non, Orange y est très bien installé et Free ne prévoit pas de s’y lancer pour le moment. Mais de l’autre côté des Pyrénées, la marque “Freebox” est bel et bien connue. Rien à voir avec les télécoms, il s’agit d’une agence de communication et marketing de Madrid en pleine expansion. Cette dernière vient de lancer une filiale Freebox Galicia dans le nord en Galice dont l’ambition est d’avoir la même réussite que sa maison-mère. “Si vous avez une entreprise pleine d’idées, nous vous ferons grandir avec elles”, aime répéter cette jeune agence dynamique créée en 2016.

Pour l’anecdote, un an auparavant, des Espagnols ont lancé une pétition pour l’arrivée de Free et sa Freebox mais aussi de Free Mobile dans le pays. Les offres de l’opérateur français sont considérées comme très attractives même en dehors de nos frontières.

