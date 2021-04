Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Vous pouvez dès à présent découvrir le premier épisode d’Hippocrate sur votre Freebox. C’est reparti pour un tour, Canal+ et Free vous offrent l’accès gratuit à un nouvel épisode d’une des séries de la chaîne cryptée. Les abonnés disposant d’une Freebox Delta, Révolution, mini 4K ou One peuvent dès à présent se rendre dans la rubrique Aktu Free (dans la section vidéo club pour Freebox Révolution) pour découvrir le premier épisode d’Hippocrate, disponible sur Canal+. Il s’agit ici du premier épisode de cette série lancée en 2018. Suite à des mesures sanitaires, les médecins titulaires d’un service de médecine interne se retrouvent confinés chez eux pour 48h. Alyson Levêque, Hugo Wagner et Chloé Antovska, trois jeunes internes inexpérimentés et Arben Bascha un médecin légiste, qui ne se connaissent pas encore, vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. La première saison compte 8 épisodes et la saison 2 est actuellement diffusée sur Canal+. CANAL+ vous invite à découvrir sa série création originale Hippocrate !

