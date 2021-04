L’ouverture d’un nouveau Free Center repoussée à cause du confinement

Prévue le 28 avril, l’ouverture d’une nouvelle boutique de Free a été repoussée au sein du centre commercial Auchan à Longuenesse dans le Pas-de-Calais.

Après avoir annoncé sur Twitter début mars l’ouverture prochaine d’un Free Center non loin de Saint-Omer dans les Hauts-de-France, Free a lancé les recrutements avant de constituer une équipe de 5 personnes. Si l’inauguration était prévue le 28 avril, celle-ci a été repoussée à une date ultérieure, la fermeture des commerces non alimentaires dans les galeries commerciales et le confinement ont contrecarré les plans de l’opérateur, révèle La Voix du Nord. Il faudra attendre le plan de réouverture dans environ un mois pour en savoir plus.

Cette nouvelle boutique doit en effet prendre place dans la galerie du centre commercial Auchan “Rives de l’Aa” situé dans la commune de Longuenesse dans le département du Pas-de-Calais. Pour rappel, Free a inauguré sa 113e boutique le 2 avril à Roanne dans le département de la Loire.

Cap sur les 120 Free Centers

L’opérateur cravache toujours pour franchir le seuil des 120 boutiques qu’il espérait initialement atteindre fin 2020. Des inaugurations sont ainsi prévues prochainement dans un grand nombre de communes : Châlons-en-Champagne (Marne), Flins-sur-Seine (Yvelines), Saint-Priest (Rhône), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), Toulouse (Haute-Garonne), Sables d’Olonne (Vendée), Marseille (Bouches-du-Rhône), Amiens (Somme), Montauban (Tarn-et-Garonne) et Semécourt (Moselle). À noter que ces boutiques sont désormais ouvertes jusqu’à 19h00, à la suite des mesures sanitaires prises par le gouvernement.