La nouvelle chaîne numérique “Canal+ Story” sera finalement lancée le 14 avril

Dans 15 jour, Canal+ lancera sa nouvelle chaîne numérique

Nous vous le rapportions lundi, Canal+ va lancer une chaîne qui diffusera les meilleurs moments de la chaîne et qui sera nommée Canal+ Story. Le Groupe annonce ce soir que celle-ci sera lancée le 14 avril (et non le 2 avril),. Celle-ci retracera tous les meilleurs moments de Canal+ et mettra en avant toutes les figures emblématiques de la chaîne depuis son lancement. Canal+ a publié l’annonce suivante : ” Occupe-toi de ton culte ! Vous rêvez de revoir les Nuls, le SAV, le duo @antoinedecaunes/@JoseGarciaOff et bien d’autres ? CANAL+ Story c’est votre pass VIP pour les contenus que vous avez adorés depuis 36 ans !”

Comme pour les autres chaînes numérique lancées par Canal+, celle-ci sera disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV et donc sur Freebox Mini 4K et Pop), mais aussi sur les autres Freebox via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si celle-ci sera proposée sans surcoût, mais sera disponible en fonction de l’offre Canal dont vous disposez. Il n’est pas, pour l’heure, indiqué quels abonnés y auront accès.