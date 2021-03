Découvrez la création de la Freebox Pro en vidéo

Un peu moins d’une semaine après son lancement, le nouvel opérateur B2B d’Iliad dévoile le processus de création de sa toute nouvelle Freebox.

Comment a été développée la Freebox Pro ? L’opérateur de Xavier Niel répond à cette question dans une nouvelle vidéo publiée aujourd’hui sur son tout nouveau compte Twitter.

Une box 100% conçue en France, comme l’explique Free Pro dans sa vidéo et pensée donc pour durer 10 ans. L’assemblage personnalisé est réalisé à Cherbourg. L’opérateur rappelle également qu’il possède des équipes datacenters et réseaux situés à Paris, Lyon, Montpellier et Marseille et que des Free Center dotés d’un accueil dédié aux pros sont répartis aux quatre coins de la France. L’occasion également d’annoncer plus 1000 techniciens itinérants dédiés aux offres entreprises, pour notamment installer la box dans vos locaux professionnels.