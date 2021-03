Freebox : un nouveau service de SVOD débarque sur Prime Video avec 7 jours offerts

Avis aux fans de téléréalité made in USA, le service de SVOD Hayu débarque sur Amazon Prime Video. La première semaine est gratuite.

Lancé le mois dernier dans l’hexagone et accessible sur les box Android TV dont celles de Free (Pop et mini 4K), la plateforme de NBCUniversal “Hayu” fait à présent son apparition sur Prime Video dans la rubrique Amazon Channels. De quoi permettre désormais à tous les abonnés Freebox d’y accéder, le service SVOD du géant américain étant accessible sur la Freebox Révolution, One, et même inclus dans l’offre Delta et Delta Pop.

lancée en 2016, Hayu propose ainsi pas moins de 8000 épisodes des émissions de téléréalité les plus populaires outre-Atlantique, notamment toutes les saisons de “L’Incroyable famille Kardashian”, de quoi suivre les aventures de Kim et ses soeurs tous les jours, “et ses spin-offs”. Y figurent aussi “The Real Housewives” qui suit à la trace la vie de riches femmes au foyer, “Million dollar listing” sur des agents immobiliers ou encore “Below deck” en croisière avec un équipage sur un yacht. Avantage, la plupart des émissions américaines sont disponibles sur Hayu le jour de leur diffusion.

Accessible à 4,99€/mois, la plateforme propose un essai gratuit de 7 jours sur Prime Video.