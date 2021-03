Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #161

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

C’est pourtant simple non ?

Mettez comme mot de passe wifi 2444666668888888, comme ça si on vous demande le mdp vous pouvez dire c’est 12345678. Benni🍃 (@bennikid) March 17, 2021

Quand le patron de Free Pro, Kevin Polizzi, chamboule tout le marché , la mamie du Cantal tombe à la renverse !

Une ressemblance avec la nouvelle Freebox Pro, toute aussi jouissive ?

J’ai cru c’était une nouvelle freebox je retourne dormir https://t.co/Xu98RndsuW Pripriii (@MonkeyD_Pripri) March 22, 2021

Un prix doux selon Sosh !

J’adore la notion de prix doux pour un téléphone chez #sosh 😂 « nous n’avons pas les mêmes valeurs » pic.twitter.com/bwcqGLe2Qr Bernie Noel (@actarus76) March 18, 2021

Bonus : A couper le souffle !