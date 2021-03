Exposition aux ondes : un nouveau smartphone épinglé par l’ANFR

Il avait été épinglé par l’ANFR pour non-respect de la législation en matière de DAS. Un smartphone est finalement rentré dans les clous grâce à une mise à jour.

Lors de ses mesures sur les smartphones pour vérifier que les constructeurs respectent les limites fixées par la réglementation en matière de DAS (Débit d’Absorption Spécifique), l’ANFR avait ainsi épinglé le modèle EssentielB HeYou 60. Le DAS tronc mesuré sur ce smartphone dépassait en effet la limite réglementaire de 2 W/kg. Il atteignait plus précisément 2,86 W/kg. Même constat avec le DAS membre, limité à 4 W/kg. Celui-ci atteignait 5,26 W/kg.

Selon l’autorité administrative, après mise en demeure pour non-conformité, la société SOURCING ET CREATION, responsable de la mise sur le marché de ce téléphone, a pris la décision de réduire la puissance de son terminal via une mise à jour. Après mise à jour logicielle, l’EssentielB HeYou 60 affiche des DAS tronc et membre de 1,11 et 2,92 W/kg, rentrant ainsi dans les clous.

Rappelons que la législation autour du DAS a évolué, afin de mieux informer le consommateur sur fond de multiplication des objets connectés. Depuis le 1er juillet 2020, il s’étend ainsi au-delà des téléphones mobiles pour concerner l’ensemble des équipements radioélectriques prévus pour un usage à proximité du corps humain et dont la puissance moyenne maximale est supérieure à 20 mW, englobant ainsi certaines montres connectées, les casques sans-fil et les tablettes tactiles. Le DAS doit être indiqué dans les notices et les publicités, mais aussi sur les lieux de vente à proximité des appareils concernés.