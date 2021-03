Xavier Niel tease avec humour le lancement de la Freebox Pro, l’opérateur va casser les prix

Free lancera dès demain matin ses offres professionnelles. Dans un clip vidéo cocasse, Xavier Niel ne laisse aucune place au doute, l’opérateur cassera les prix comme sur le marché mobile grand public en 2012.

A j-1 avant la présentation de sa Freebox Pro et de ses offres armées pour séduire les TPE-PME et entrepreneurs français, Free lance un clip vidéo de plus d’une minute dans lequel Xavier Niel est en pleine “ThéraFree”. Face à une psychologue, le fondateur de Free se soumet au test de Rorschach, un test de personnalité avec tâches. Le verdict est sans appel, Xavier Niel est obsédé par les prix depuis 20 ans. Mais le magnat des télécoms n’en démord pas, les forfaits pro proposés par la concurrence sont à ses yeux trop chers, et les exemples ne manquent pas. Une manière d’annoncer la couleur. La conférence de lancement des offres B2B de l’opérateur est prévue en ligne ce 23 mars à 10h.

L’ambition est clairement affichée par Free, à savoir apporter un choc de simplicité et d’innovation mais aussi un meilleur rapport qualité-prix face au duopole Orange-SFR. L’objectif est d’atteindre une part de marché d’environ 4 à 5% en 2024 et un chiffre d’affaires de l’activité entreprises d’environ 400 à 500 millions d’euros la même année.