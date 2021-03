Disney+ débarque bientôt chez SFR et Bouygues Telecom

La plateforme SVOD de Mickey arrivera bientôt sur les box des deux opérateurs via Canal+, son distributeur exclusif.

Canal+ négocie avec SFR et Bouygues pour commercialiser Disney+ sur leurs box. La distribution du service de SVOD est l’un des leviers sur lequel compte Canal+ pour recruter 1,3 millions d’abonnés en 2021.

Frank Cadoret, directeur général de Canal+ France, annonce ainsi la distribution du service de SVOD chez SFR et Bouygues Telecom, après des accords déjà signés récemment avec Free et Orange. Pour l’instant, aucune information sur les offres concernées, ni sur une date de lancement. Les abonnés SFR et Bouygues Telecom devront encore être patients.

Pour rappel, Free a lancé son option Disney+ en fanfare sur Freebox Pop, Delta + Pop et mini 4K en décembre dernier, avec une promo très alléchante puisque les 6 premiers mois étaient gratuits. Le service s’est récemment étoffé d’un nouvel univers, orienté pour les adultes, intitulé “Star”, faisant monter son tarif à 8.99€/mois.

Source : les Echos