Puces infalsifiables, QR code… voici la nouvelle carte d’identité numérique

La carte nationale d’identité va changer d’aspect d’ici quelques mois. Un décret sur ce nouveau format de carte a été officialisé dimanche 14 mars.

La nouvelle CNI offrira un format plus compact, pas plus grande qu’une carte bancaire. Mais elle contiendra surtout nos données biométriques, c’est-à-dire nos empreintes digitales, ce sera désormais une obligation de les fournir sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Une photo d’identité numérique fera évidemment partie des données biométriques. Un QR code placé à l’arrière permettra d’accéder à l’ensemble de ces informations ainsi qu’a l’identité de la personne inscrite sur la carte.

Cette nouvelle carte d’identité numérique permettra de mieux lutter contre les fraudes et les usurpations d’identité. Avec sa durée de validité réduite à 10 ans contre 15 ans actuellement. Cette CNI nouvelle génération se veut plus sécurisée. Elle sera généralisée sur l’ensemble du territoire français à partir du 2 août. Il est aussi bon de noter que les détenteurs de l’ancien format de la CNI ne pourront plus voyager dans les pays européens avec cette dernière à partir d’août 2031. Elle pourra uniquement attester de l’identité de son titulaire.

Malgré l’accord de la CNIL pour l’arrivée de ce nouveau dispositif, elle soulève quelque questions au sujet de la protection des données biométrique qui seront recueillies. Ces dernières pourront être conservées durant 15 ans sur une base de données centralisée. Toutefois, Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a indiqué les personnes ne souhaitant pas voir leurs données biométriques stockées, ils pourront demander la suppression de ces dernières au bout de 90 jours.

Source : JDG