TF1 prépare sa propre plateforme AVOD pour rivaliser avec Pluto TV et Mango

Le groupe TF1 va tenter de faire la différence sur le marché naissant de l’AVOD en France.

A l’heure où les services de streaming gratuit rémunérés par la publicité (AVOD) commencent à avoir le vent en poupe dans l’hexagone, TF1 ne veut pas louper le coche. Après avoir mis fin en juillet 2020 à son service de vidéos à la demande myTF1 VOD, la filiale de Bouygues discuterait actuellement avec des ayants droit français mais aussi étrangers en vue d’enrichir son service myTF1 (direct et replay) en dégainant une plateforme AVOD.

De quoi venir concurrencer Mango lancé l’année dernière par Molotov et plus récemment Pluto TV de ViacomCBS Networks International et son armada de chaînes et de contenus. Selon les informations de nos confrères d’Electron Libre, cette nouvelle plateforme n’inclurait pas de cinéma, sa date de lancement n’est pas arrêtée pour le moment.