Xavier Niel cède les infrastructures de deux opérateurs

Epic Malte et Epic Chypre, tous deux détenus par Xavier Niel à travers Monaco Telecom, annoncent un partenariat stratégique avec Phoenix Towers International, pour céder leurs infrastructures passives.

Les filiales chypriotes et maltaises de Monaco Telecom annoncent l’acquisition par Phoenix Towers International (PTI) de 100% de leurs infrastructures passives de sites mobiles. Ainsi, chaque tour et mât déployé par les deux opérateurs sur les deux îles seront désormais la propriété de l’opérateur d’infrastructure, et Epic conservera la propriété des antennes et des éléments actifs du réseau.

815 sites sont concernés ainsi que les infrastructures déployées sur les six prochaines années. “Ce partenariat se concrétise par la conclusion d’un contrat de service à long terme pour l’hébergement des sites mobiles d’Epic par PTI, ainsi qu’un programme ambitieux de construction de nouveaux sites pour garantir l’évolution du réseau” explique l’opérateur. Il s’agit ici du premier partenariat du genre à Chypre et à Malte. Les détails de cet accord n’ont pas été détaillés et la transaction est sujette à la levée de conditions préalables habituelles, pour une finalisation prévue à la fin de l’année 2021.

Phoenix Tower International possède déjà un accord avec des sociétés contrôlées par Xavier Niel, notamment Eir Telecom, l’opérateur irlandais détenu en majorité par Xavier Niel. Pour rappel, Monaco Telecom a acquis Epic Malte il y a un an et Epic Chypre en 2018.