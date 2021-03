Des abonnés 4G au forfait à 19,99€ de Free Mobile passent à 150 Go de data

Les 150 Go de data inclus dans le forfait à 19,99€/mois de Free Mobile ne sont pas uniquement réservés aux abonnés 5G. Cela marche aussi en 4G.

Depuis le 15 décembre et le lancement de sa nouvelle offre 5G, Free propose une enveloppe de 150 Go sur son forfait à 19.99€/mois pour les non-abonnés Freebox. La fiche d’information standardisée de l’offre le stipule néanmoins, seuls les abonnés disposant d’un smartphone compatible et ayant activé la 5G peuvent dévorer ce volume de data.

A contrario, les abonnés 4G bénéficient quant à eux de 100 Go, comme auparavant. Seulement, la réalité apparaît bien différente et ce n’est pas pour déplaire aux clients de l’opérateur. D’après plusieurs remontées d’utilisateurs et nos propres constatations, des abonnés au forfait le plus onéreux de l’opérateur disposent eux aussi de 150 Go de data en France métropolitaine alors qu’ils surfent en 4G avec un mobile non compatible 5G.

Reste toutefois à savoir si l’intégralité du parc est concerné. Free semble en tout cas loger à la même enseigne ses abonnés à son forfait à 19,99€, peu importe la génération de téléphonie mobile utilisée.