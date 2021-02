Cdiscount Mobile lance une nouvelle offre avec un iPhone à prix cassé et un forfait à 100 Go

Le MVNO propose un iPhone 8 reconditionné à 19€ avec un forfait 100 Go à 19.99€, moyennant un engagement de 24 mois.

Nouvelle offre chez Cdiscount Mobile, avec un smartphone pour moins de 20€. Dans cette série limitée disponible jusqu’au 02 mars prochain, vous pouvez ainsi acheter un iPhone 8 reconditionné comme neuf pour 19€ avec un forfait pour fans de data. Le modèle est proposé dans le coloris Gris sidéral, avec 64 Go de stockage.

Côté abonnement, vous bénéficiez ainsi de 100 Go de data en France, 10 Go en UE et dans les DOM ainsi que des appels/SMS/MMS illimités. Pour bénéficier de cette offre spéciale, il faudra cependant compter sur un engagement de 24 mois et, sur la première facture, de 10€ supplémentaires pour l’achat de carte SIM.

Si vous ne souhaitez pas vous engager si longtemps, il est possible d’opter pour une formule avec un engagement de 12 mois, mais le forfait passe alors à 34.99€/mois.