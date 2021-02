Bouygues Telecom se dote d’un nouveau PDG

Considéré comme le patron de Bouygues Telecom, Olivier Roussat a été promu hier directeur général de la maison-mère. Dans le même temps, un autre homme fort de l’opérateur est nommé PDG : Richard Viel.

En marge de l’annonce de ses résultats annuels hier, Bouygues a annoncé que son conseil d’administration a décidé “sur proposition de Martin Bouygues, et après consultation du comité de sélection et des rémunérations, de procéder à un changement de gouvernance ainsi qu’à des nominations à la tête du groupe”.

Les fonctions de président et de directeur général seront dorénavant dissociées. Martin Bouygues prépare ainsi sa succession mais continuera de présider le conseil d’administration, en participant aux réunions portant sur la stratégie du groupe et en le représentant auprès des pouvoirs publics et des partenaires.

Olivier Roussat, précédemment président du conseil d’administration de la filiale télécoms, est nommé directeur général de la maison-mère afin d’assurer l’animation et la coordination des cinq métiers. Il sera accompagné à la direction opérationnelle par Pascal Grangé et Edward Bouygues, 36 ans, fils ainé de Martin Bouygues et probable successeur. Actuel directeur de la stratégie de Bouygues Telecom, il rejoint Bouygues SA avec la responsabilité du développement des télécoms, de la RSE et de l’innovation. Il sera nommé, par ailleurs, président de Bouygues Europe, entité de représentation du groupe auprès de l’Union européenne à Bruxelles.

Un PDG pour poursuivre la progression de Bouygues Telecom

Selon l’AFP, une autre nomination a eu lieu et pas des moindres, puisque Bouygues Telecom s’est doté d’un PDG, à savoir Richard Niel. Entré chez l’opérateur en 1998, il officiait depuis novembre 2018 en tant que directeur général de Bouygues Telecom. Il monte ainsi en grade et aura pour mission de poursuivre la bonne dynamique de l’opérateur d’un point de vue commercial et financier.