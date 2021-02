Google permet désormais de partager ses applications avec d’autres utilisateurs, sans connexion internet

Le géant américain a déployé une nouvelle fonctionnalité permettant de partager des applications du Play Store avec d’autres utilisateurs Android.

Une fonctionnalité annoncée en décembre dernier par Google. Avec Nearby Sharing, l’équivalent d’Airdrop sur iOS, les utilisateurs de smartphones Android peuvent désormais envoyer et recevoir du Play Store de la part d’autres utilisateurs à proximité.

Cet outil, pouvant être utilisé pour échanger des fichiers, photos et vidéos, permet donc désormais de partager des apps depuis le Play Store. Le point en plus, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être connecté à internet pour le faire. Il suffit de se rendre dans un nouvel onglet “Partager”, dans la section “Mes jeux et applications” du store de Google.

Si vous n’êtes pas connecté à internet et souhaitez partager votre application à un utilisateur à proximité, il faudra cependant se rendre sur la page dédiée du Play Store et activer la géolocalisation, le Wi-Fi et le Bluetooth. L’échange se fait en un clic après ces manipulations.

Source : AndroidPolice