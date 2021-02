Lancement de My eSIM, un service pour gérer plus facilement ses forfaits à l’étranger

Les voyageurs peuvent désormais profiter d’une nouvelle application, visant à faciliter l’accès aux forfaits étrangers directement depuis son iPhone. Une version Android est en préparation.

Fini les discussions interminables chez un opérateur étranger pour obtenir un forfait peu adapté. Le service My eSim : Travel Data plans, issue d’une start-up française soutenue part l’Orange Fab France, permet désormais de télécharger facilement son forfait étranger directement sur son téléphone, grâce à l’eSIM.

Le principe est simple : grâce à l’application gratuite “My eSIM” disponible sur l’app Store (une version Android verra le jour dans les prochaines semaines), vous pouvez accéder directement à des offres compatibles eSIM disponibles dans le pays où vous vous rendez. Elle permet ainsi de télécharger facilement votre carte SIM virtuelle sur votre iPhone, sans avoir besoin de se rendre en boutique lors de vos voyages. Le but étant d’éviter le casse-tête de trouver une carte SIM avec un forfait abordable, notamment dans un pays où le français n’est pas courant et où la communication avec les vendeurs peut s’avérer ardue.

Ainsi, en vous rendant par exemple en Thailande, vous pouvez utiliser l’application pour obtenir un forfait à 9.99€ pour 6Go en 4G. Le téléchargement se fait alors “en 2 clics”, et vous êtes connectés dès votre atterrissage. Pour l’instant l’application est compatible avec les iPhone SE, XR et les gammes XS, 11 et 12.

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors “virtuelle”, avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.