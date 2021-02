Molotov TV est disponible sur Xbox One et les consoles Next Gen de Microsoft

Les XBOX accueillent maintenant un nouveau service OTT avec l’arrivée de Molotov TV. L’application est disponible pour les XBOX One et XBOX Series X/S. Les consoles de jeux sont présentes dans de nombreux foyers, au-delà de s’en servir pour jouer aux jeux vidéo elles servent aussi de plus en plus comme support multimédia tel un Chromecast, un Fire TV Stick , l’Apple TV ou autre box Android. Molotov vient d’annoncer son arrivée sur les consoles de Microsoft. Après avoir téléchargé l’application, les utilisateurs auront la possibilité de se connecter ou de se créer un compte Molotov directement depuis la console. Par contre toute souscription à une option payante devra se faire depuis le site web ou l’application mobile. Molotov propose l’accès gratuitement à 38 chaînes de télévision ainsi qu’à de nombreux replays. Accédez également à Mango le service AVOD arrivé en novembre dernier. L’application Molotov sur XBOX permet également de bénéficier des fonctions avancées comme le start-over ou l’enregistrement dans le cloud. À noter que les XBOX Series X et S permettent de bénéficier de la 4K si la chaîne le propose ainsi que de profiter du Dolby Vision et du Dolby Atmos.