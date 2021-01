Clin d’oeil : L’AFP explique pourquoi la photo montrant une antenne 5G qui aurait plié des palmiers aux alentours est un gros fake

La 5G a vraiment des pouvoirs magiques

C’est une photo, issue d’une vidéo aux 330 000 vues, qui a beaucoup tourné sur les réseau sociaux ces dernières semaines où l’on peut voir des palmiers complètement pliés autour d’un antenne mobile cachée dans un faux palmer. Il n’en fallait pas plus aux complotistes pour en tirer une conclusion hâtive : “c’est une antenne 5G avec son puissant rayonnement qui a fait plier les 3 palmiers à côté”

L’Agence France Presse est remontée à la source de cette photo et a retrouvé l’opérateur propriétaire de ladite antenne qui est Verizon Wireless, leader américain des télécoms, et qui se trouve Avondale, dans la banlieue de Phoenix. “Les trois palmiers sont morts à cause du manque d’eau au cours de l’été dernier, qui a été très chaud“, et non sous l’effet des ondes émises par l’antenne, a indiqué l’opérateur à l’AFP, précisant qu’”il n’existe aucun raccordement au réseau d’eau de la ville” à cet endroit. Or l’été dernier les températures ont excédé 43°C la majorité jours, ce que n’ont pas supporté les palmiers. Précisions que ceux-ci ne sont pas des arbre et le tronc n’est donc pas fait de bois, mais d’un tige appelé stipe..

Par ailleurs, un porte-parole de Verizon Wireless, a indiqué à l’AFP que l’antenne visible sur l’image “n’est pas un site de 5G” mais “fournit un service 4G“, même si la zone d’Avondale est couverte par la 5G.