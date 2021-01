Orange lance une nouvelle interface TV pour ses abonnés Livebox

Les abonnés Livebox d’Orange bénéficient d’une nouvelle interface TV. L’opérateur vous propose un petit tour du propriétaire pour découvrir les fonctionnalités et contenus.

“L’accueil fait peau neuve pour vous offrir un accès plus rapide et simple aux différents services et aussi, si vous le souhaitez, pour vous faire bénéficier de recommandations basées sur les usages de votre foyer”, annonce Orange. Dans une vidéo de 3 minutes, le telco présente la nouvelle interface TV en cours de déploiement et proposée aux abonnés disposant des décodeurs Livebox Play, TV 4 et TV UHD.

Play, TV 4 et UHD Source : “Orange : La TV se dote d’une nouvelle interface” https://alloforfait.fr/tv/news/74274-orange-tv-nouvelle-interface.html

Play, TV 4 et UHD Source : “Orange : La TV se dote d’une nouvelle interface” https://alloforfait.fr/tv/news/74274-orange-tv-nouvelle-interface.html

pour les décodeurs Play, TV 4 et UHD Source : “Orange : La TV se dote d’une nouvelle interface” https://alloforfait.fr/tv/news/74274-orange-tv-nouvelle-interface.html

Au démarrage, l’utilisateur se trouve face à une grille de recommandations reposant sur les contenus de plus de 160 chaînes TV et de services tels que Canal, Netflix, OCS ou Prime Video. Cela peut être un programme diffusé en direct, un contenu en replay ou le contenu d’un service SVOD.

En haut de l’écran d’accueil se trouve une barre de boutons pour accéder à la section VOD (plus de 25 000 contenus), au replay, à la boutique Orange, à l’enregistreur (pour enregistrer en programme durant votre absence ou pendant que vous en regardez un autre), à des jeux vidéo (200 jeux en HD accessibles par abonnement), à la musique (Deezer, radios et clips vidéo) ou à des applications (media center, Blu-Ray, météo, etc.). Cette barre de boutons donne par ailleurs accès aux paramètres (réglages, confidentialité, accessibilité et visite guidée avec des tutoriels) et la recherche.

En bas de l’écran d’accueil, on dispose d’une zone de raccourcis pour, par exemple, lancer rapidement Netflix ou YouTube. Toujours en bas de l’écran d’accueil, un bouton “Mes abonnements” permet en outre de retrouver les services souscrits et d’en découvrir de nouveaux.