Nouveau record de débit chez Free Mobile suite au lancement de la 5G

La 5G booste les débits chez Free Mobile.

Free a lancé ce mardi la 5G et il est déjà possible de voir les conséquences concrètes de cette activation puisque le record de débit sur RNC Mobile a explosé, en doublant le record précédent. Ce dernier a été mesuré par un abonnés Free Mobile à Dijon et atteint 652,59 Mbits/s. Ces mesures de débit proviennent des utilisateurs de l’application RNC Mobile que vous pouvez télécharger sur le Play Store Ce record ne devrait toutefois pas tenir longtemps puisque Free a annoncé que ses débits 5G pouvaient atteindre 3 fois ceux de la 4G.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendant et montant de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés.

Découvrez les records de débit Free Mobile sur toute la France et dans votre région

Participez à l’amélioration de la carte participative et des records chez Free Mobile

Vous pouvez surtout participer au développement de la carte participative et celle des records du réseau Free Mobile en téléchargeant l’application RNC Mobile sur le Play Store. Vous pouvez ainsi réaliser des tests de débits qui seront bien sûr intégrés à la carte, mais l’application vous propose également d’autres fonctions et informations.