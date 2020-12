Apple : une fiche vous indiquant l’utilisation de vos données par une application est désormais disponible sur l’App Store

Apple veut plus de transparence et oblige les développeurs d’applications à indiquer comment sont utilisées vos données personnelles.

Depuis ce 14 décembre, la firme de Cupertino met la transparence à l’honneur. Le géant à la pomme clame haut et fort qu’il n’a que faire des données personnelles de ses utilisateurs. Il affirme ne rien stocker et que les données sont chiffrées. Malgré tout Apple n’a pas toujours le contrôle sur comment les développeurs d’applications utilisent les données personnelles.

Depuis l’arrivée d’iOS 14, Apple ne lésine pas avec le respect de la vie privée. Pour exemple, la nouvelle version de Safari déployée, il y a peu, intègre de nouvelles règles de confidentialité et demande l’autorisation pour récolter et partager les données comme celle de la géolocalisation. Il est aussi désormais possible de savoir si une application utilise votre micro ou votre caméra grâce aux petites pastilles de couleurs qui apparaissent en haut de l’écran.

Une autre fonctionnalité est en cours de déploiement, elle a pour vocation de mieux informer l’utilisateur sur l’utilisation de ses données par les développeurs et les applications que vous téléchargez. Depuis l’App Store, il sera désormais possible d’accéder à une fiche indiquant les données utilisées par l’application. Nom, Email et autres données privées vous saurez désormais ce qui est collecté et dans quel but.

Une nouveauté qui s’inscrit dans la démarche d’Apple de rassurer ses utilisateurs. À noter tout de même que cette fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts et n’est pas automatique. Avertis depuis plusieurs mois, les développeurs présents sur l’App Store doivent créer cette fiche depuis l’outil “App Store Connect” et doivent demander la validation de cette dernière à Apple. “ C’est le début d’un nouveau programme innovant pour aider les utilisateurs à avoir plus de transparence et une meilleure compréhension de l’utilisation faite de leurs données par les applications et ce qu’elles peuvent collecter ”. Tout développeur ne respectant pas ces consignes, ne bénéficiera plus des validations d’Apple pour n’importe quelle mise à jour et se verra obligé de quitter le store d’Apple .

Source : Apple