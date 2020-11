Bouygues Télécom dévoile les 20 villes qui seront ouvertes à la 5G ce mardi, et permet aux abonnés actuels d’en profiter, mais avec un surcoût

On savait que Bouygues Télécom allait lancer la 5G dès ce mardi 1er décembre, il dévoile ce soir les villes couvertes et le prix qu’il faudra payer en plus du forfait pour les abonnés actuels

C’est donc ce mardi que Bouygues Télécom va lancer sa 5G. En plus des fréquences 3,5 GHz (récemment achetées aux enchères), l’opérateur s’appuiera également sur les fréquences 2,1 GHz, déjà utilisées pour la 4G et qui offrent une zone de couverture étendue

Pour bénéficier de la 5G de Bouygues Télécom dans les zones couvertes, l’opérateur avait déjà lancé des forfaits estampillés 5G, avec engagement 12 mois et qui sont proposés à partir de 10,99€/mois avec 50 Go de data chaque mois ou 130 Go pour 24,99€/mois sans engagement, qui sera mis en vente à partir du 1er décembre.

Mais Bouygues Télécom annonce également que ses clients actuels peuvent conserver leur forfait et souscrire à une option 5G sans engagement : 2€/mois pour Sensation ou 3€/mois pour B&You.

Liste des villes couvertes par la 5G Bouygues dès le 1er décembre 2020 dans ces villes :

Lyon

Nice

Montpellier

Reims

Le Havre

Toulon

Dijon

Villeurbanne

Le Mans

Aix-en-Provence

Boulogne-Billancourt

Metz

Saint-Denis

Argenteuil

Rouen

Versailles

Montreuil

Nancy

Avignon

Cannes