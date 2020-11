Free ne s’arrête plus et annonce l’ouverture dès demain de 2 nouveaux Free Centers

L’opérateur vient d’annoncer qu’il inaugurera demain son 102e Free Center à Mérignac en Gironde mais aussi son 103e à Bègles.

Le seuil symbolique des 100 Free Centers franchi le 6 novembre dernier, Free met à présent le cap sur son objectif 2020, à savoir compter un réseau de 120 boutiques dans l’hexagone d’ici la fin de l’année. Il vient ainsi d’annoncer l’ouverture ce 25 novembre de ses102e et 103e boutiques, la première à Mérignac (Soleil) et la seconde à Bègles au sein du centre commercial “Les rives d’Arcin”. L’agglomération bordelaise compte désormais 4 Free Centers après celle du cours Alsace Lorraine en 2013 et Bordeaux Lac il y a près d’un an.

Demain, c’est l’ouverture de notre 102ème boutique #Free, à #Merignac ! 🥳💏

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques ici

➡️https://t.co/sEENgVv4wO pic.twitter.com/gUGWEhGwwq Free (@free) November 24, 2020

Tel un cheval au galop, Free poursuit donc le déploiement de ses boutique à travers tout le territoire. D’autres ouvertures sont prévues prochainement à Cherbourg (Manche) ou encore à Grenoble (Isère) au sein du centre commercial Grand’Place.

Pour rappel, Free a inauguré en ce mois de novembre déjà pas moins de 3 nouvelles boutiques, la première dans centre commercial de Parly 2, à Le Chesnay dans les Yvelines, la deuxième dans celui de So Ouest à Levallois-Perret au nord-ouest de Paris et la troisième à Béthune. Vous pouvez retrouver la carte de tous les Free Center sur cette page.