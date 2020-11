Freebox Delta + Pop : l’outil de suivi des commandes affiche maintenant le pourcentage des livraisons effectives, et c’est pas terrible

Si depuis de nombreuses semaines seuls les abonnés en migration vers l’offre Freebox delta + Pop étaient concernés par des retards, c’est maintenant le cas des nouveaux abonnés.

En lançant la Freebox Pop, Free a en réalité lancé 3 nouvelles offres. Et l’une d’entre elles, nommée “Delta + Pop”, rencontre un gros succès. Elle propose un nouveau Player sous Android TV aux abonnés Freebox Delta (nouveaux abonnés ou migration), qui peuvent le choisir à la place de l’enceinte connectée initialement proposée dans l’offre haut de gamme. Il est proposé sans surcoût. De quoi contenter les fans de la Freebox Delta qui n’ont pas forcément envie d’acheter le Player Free-Devialet.

Des délais d’attente de plus en plus long, avec des taux de livraison de moins de 70%

Comme on peut le constater sur le site de freebox.toosurtoo, cette offre est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. Mais le revers de la médaille est que, comme le montre ces statistiques, c’est la seule offre à afficher des retards de livraison conséquents. L’outil de suivi des commandes affiche maintenant le pourcentage de Freenautes ayant reçu leur Freebox Delta + Pop, et les chiffres sont plutôt déprimant. Les nouveaux abonnés sont seulement 70% a avoir reçu leur box, et ceux en migration ne sont que 64%

Situation au 23 novembre des demandes et réceptions des offres Freebox Pop, pour les abonnés inscrits sur freebox.toosurtoo

Des délais à rallonge pour les abonnés en migration mais aussi pour les nouveaux abonnés

En septembre dernier , Free annonçait un temps d’attente de 3 mois pour recevoir sa nouvelle Freebox en migration. Mais ce délai est maintenant largement dépassé puisque les abonnés en migration depuis le 28 juillet n’ont toujours pas vu la couleur de leur nouvelle box. Mais pour ces abonnés, c’est un moindre mal puisque tant que la migration n’est pas effective, l’ancienne Freebox fonctionne toujours, ce qui n’est pas le cas des nouveaux abonnés Selon les statistiques de Freebox.toosurtoo, de nouveaux abonnés Freebox Delta + Pop attendent en effet leur box depuis plusieurs semaines pour certains. Et il n’y a que très peu d’évolution depuis les dernières semaines.

Les raisons de ces retards ne sont pas dues à un problème de stock de Player Pop puisque les envois de Freebox Pop se font dans les délais, que ce soit en migration ou nouvel abonnement. Il s’agit donc visiblement d’un problème de stock de Server Freebox Delta. Free n’avait visiblement pas anticipé le succès de l’offre Freebox Delta Pop.