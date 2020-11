Mise à jour de Google Chrome : de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances annoncées

Google dévoile la dernière version de Chrome pour l’année 2020. Une mise à jour annonçant de belles évolutions.

Google cherche constamment à améliorer l’expérience utilisateur sur ses outils, et cette mise à jour de Chrome “représente le plus grand gain de performances” depuis plusieurs années annonce la firme de Mountain View. Voici les nouveautés apportées par cette mise à jour :

Un démarrage de Chrome 25% plus rapide ainsi qu’un chargement des pages pouvant être 7% plus rapide tout en utilisant moins de RAM et d’énergie qu’avant.

Lorsque vous avez plusieurs onglets ouverts, Chrome donnera la priorité à ceux qui sont actifs afin de réduire l’utilisation du processeur jusqu’à 5 fois. Ce qui peut entrainer une augmentation de la batterie jusqu’à 1.25 heure supplémentaire.

Sur la version Android, vous pourrez naviguer de façon fluide entre les différentes pages lors de votre navigation. Les pages s’afficheront de façon quasi instantanée lorsque vous naviguerez en avant ou en arrière.

Hormis ces améliorations des performances, Chrome accueille de nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez désormais mieux gérer vos onglets ouverts. Il peut parfois arriver que de nombreux onglets soient ouverts simultanément. Afin d’accéder plus rapidement à l’un ou l’autre, une liste répertoriant l’ensemble de ces onglets sera désormais à disposition. Peu importe la fenêtre, vous pourrez accéder rapidement à un autre onglet sans perdre de temps. Vous pourrez également retrouver un onglet, grâce à une barre de recherche. Il vous suffira de taper un mot-clé dans cette barre, qui retrouvera l’onglet qui correspond. À noter que cette fonctionnalité sera d’abord déployée sur les Chromebooks puis sur les autres supports prochainement.

La barre de recherche ou “l’omnibox” (sont nom en interne chez Google) se verra agrémenter d’une nouvelle fonctionnalité. Depuis cette dernière vous pourrez directement accéder aux paramètres de Chrome en saisissant « modifier les mots de passe » ou « supprimer l’historique ».

Pour finir, le navigateur le plus utilisé au monde vous permettra de retrouver facilement une page web consultée précédemment. Cela sera possible grâce aux cartes qui seront présentes sur un nouvel onglet ouvert. Par exemple, vous avez consulté une recette de cuisine et vous ne parvenez pas à la retrouver. Grâce à ces cartes, vous pourrez accéder rapidement et facilement aux pages web récemment consultés.

Source : Google