Choc des smartphones à 379 euros proposés par Free : Samsung Galaxy A42 5G ou Oppo Reno4 Z 5G ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 379 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Samsung Galaxy A42 5G et Oppo Reno4 Z 5G tous les deux proposés à 379 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Oppo

Samsung met évidemment en avant de l’AMOLED pour de belles couleurs et de forts contrastes, mais Oppo marque des points non négligeables en proposant une définition plus élevée (Full HD+) et un taux de rafraîchissement plus important (120 Hz), des atouts en multimédia. 6,57 ou 6 pouces, c’est pareil. Idem pour la place occupée par une encoche ou un double poinçon. Chez Samsung, l’écran abrite par ailleurs le lecteur d’empreintes digitales. Oppo l’a, quant à lui, installé sur la tranche droite.

Notre classement :

Oppo Reno4 Z 5G (6,57 pouces, FHD+, IPS, double poinçon et rafraîchissement 120 Hz) Samsung Galaxy A42 5G (6,6 pouces, HD+, AMOLED et goutte d’eau)

Performances en multimédia : Oppo

Si le modèle Samsung propose un processeur légèrement plus véloce, Oppo propose deux fois plus de mémoire vive (8 Go pour Reno4 Z 5G, contre 4 Go pour le Galaxy A42 5G). C’est loin d’être négligeable dans les applications gourmandes ou en multitâche.

Notre classement :

Oppo Reno4 Z 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 800 et mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A42 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G et mémoire vive 4 Go)

La photo : Samsung

Samsung et Oppo multiplient les capteurs, à l’arrière, mais également à l’avant dans le cas d’Oppo. On préfère toutefois des capteurs 5 Mégapixels à des capteurs 2 Mégapixels qui gonflent plus la fiche technique qu’ils n’améliorent vraiment l’expérience utilisateur. Le smartphone sud-coréen remporte donc cette manche.

Notre classement :

Samsung Galaxy A42 5G (48/8/5/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant)

Oppo Reno4 Z 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16/2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Samsung

Samsung propose 25 % de batterie en plus par rapport à Oppo et remporte cette manche. Oppo propose une charge un peu plus puissante, mais pas de beaucoup non plus.

Notre classement :

Samsung Galaxy A42 5G (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts via l’USB-C)

Oppo Reno4 Z 5G (batterie 4 000 mAh ; charge 18 Watts via l’USB-C)

Le choix d’Univers Freebox

Pas facile de les départager, chacun ayant poussé des aspects différents. Si l’écran et les performances sont vos propriétés, l’Oppo Reno4 Z 5G sera à privilégier. Si vous accordez davantage d’importance à la photo et à l’autonomie, le Samsung se présente comme un meilleur choix. Si cela vous peut aider à choisir, notez aussi que les deux smartphones proposent 128 Go de stockage, mais que seul le modèle Samsung permet une extension par carte MicroSD. Dans les deux cas, vous aurez en tout cas un appareil compatible 5G à moins de 400 euros.