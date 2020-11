Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… SFR tente et se plante, la Freebox en mode gamer, Orange a tout compris etc.

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

9 Novembre 2015 : SFR annonce lancer sa nouvelle box, avec un service de VOD en prime

Zive ! Ce nom ne vous dit peut être rien et pourtant, il marquait l’essai de SFR de faire son trou dans le marché de la VOD. L’opérateur l’a annoncé le 9 novembre 2015 pour une sortie une semaine plus tard avec une nouvelle box nommée également Zive. Le service n’aura cependant pas fait grand bruit, la faute notamment à un catalogue assez pauvre. Il sera ensuite renommé SFR Play VOD un peu moins d’un an plus tard.

La Box Fibre Zive de SFR était la première box à intégrer nativement les technologies sans contact NFC et Bluetooth, elle permettait de connecter par un simple contact les autres appareils de la maison et d’en simplifier l’utilisation.

Pour l’anecdote, lors de la présentation de sa nouvelle box, SFR avait expliqué que lors du lancement de La Box Fibre by Numéricable, l’annonce avait été plombée par Free. La raison ? Une simple coïncidence de date : l’offre avait été présentée… le même jour que Free Mobile ! Tous les journaliste techno sont donc allés à la conférence de Free, laissant les places vides lors de la présentation de la box de Numéricable.

10 novembre 2017 : La 4G pour la première fois partout dans le métro avec Free, Bouygues, Orange et SFR

Métro, boulot, réseau ! Le 10 novembre 2017, Free, Orange, Bouygues et SFR lançaient la 4G dans tout le métro… toulousain. Il s’agissait ainsi du premier métro à proposer une couverture très haut débit mobile intégrale à ses utilisateurs. Le tout financé par les quatre opérateurs, soutenus par la métropole de Toulouse, pour un montant de près de 10 millions d’euros.

Pour rappel, il n’existait à l’époque que deux lignes de métro dans la ville rose. A Paris, où le réseau souterrain est bien plus développé, le chantier a mis beaucoup plus de temps à se développer. Ce n’est que depuis le 29 juin 2020 que tous les voyageurs du réseau RATP bénéficient d’une couverture intégrale en 4G.

13 novembre 2012 : nouveau partenariat entre Free et un géant des jeux-videos

La Freebox Révolution était la première box internet incluant une console de jeu et un gamepad. Il était donc logique d’envisager un partenariat avec des mastodontes du jeu vidéo. C’était chose faite le 13 novembre 2012, Free annonçait alors un partenariat avec Electronics Arts, qui a sorti des titres cultes comme la saga Battlefield et bien d’autres licences phares du média. A l’époque, ce partenariat signifiait concrètement que les abonnés Freebox bénéficiaient de deux nouveaux jeux disponibles : Les Sims et Real Racing 2. Le premier était disponible gratuitement, le second proposé à 5.99€ sur le Freestore.

Une petite bande annonce pour les nostalgiques !

13 Novembre 2008 : Orange lance ses chaînes cinéma et séries pour ses abonnés

Déjà 12 ans que les prémices d’OCS ont été lancés par l’ex France télécom. Le bouquet était en exclusivité sur l’offre La TV d’Orange par satellite et ADSL. Pour son lancement le 13 novembre 2009, l’offre comprenait cinq chaînes : Orange ciné max (HD), Orange ciné happy, Orange ciné choc, Orange ciné novo et Orange ciné géants. Elle s’est dotée de nouvelles chaînes avec le temps et a adopté le sigle OCS (Orange Cinéma Séries). Le bouquet a depuis été le diffuseur de séries cultes comme The Walking Dead ou bien sûr Game of Thrones.

14 novembre 1992 : Canal+ lance son bouquet de chaînes par satellite

Canal+ et Lagardère (anciennement Europe 1 Communication) ont lancé le premier “bouquet” satellitaire français analogique le 14 novembre 1992. Baptisé “Le câble par satellite”, ce bouquet a été introduit au grand public à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville. Il s’agit également d’un premier essai avant le lancement commercial de Canalsatellite.

Pour l’occasion, on ne résiste pas à l’envie de vous montrer une vieille pub de Canal+