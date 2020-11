Totalement fibrés : La 5G arrive dès ce mois-ci, Free et Orange se font de l’oeil, la Freebox Pop se plante mais elle se fait pardonner, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission, nous revenons sur l’actualité principale de la semaine, à savoir la fin des enchères 5G, et le lancement possible dès ce mois de novembre. Il se pourrait même que ca matche entre Free et Orange pour une mutualisation de leur réseau de 5ème génération. On découvre une excuse de Free, qui est presque une première, et avec un cadeau à la clef. Mais aussi est-ce que la 4ème offre de Free Mobile devrait être disponible en permanence ? Et bien sur nous abordons toute l’actualité de Free et de télécoms, et vous proposons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.

