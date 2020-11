Le saviez-vous : pour tout savoir sur sa conso chez Free Mobile et plus encore, il existe une application très complète

Pour les abonnés Free Mobile désireux de suivre leur consommation, l’état du réseau Free, mais aussi de modifier des options et services associés à leur ligne ou encore d’accéder à leurs factures, il y a l’application “Free Mobile – Mon Compte”.

Appels, SMS et data, pour consulter son suivi conso, plusieurs possibilités s’offrent aux abonnés Free Mobile comme par exemple leur espace abonné, le 555 ou encore l’application mobile officielle “Messagerie vocale Free”. Mais une autre solution plus complète et truffée de services subsiste, à savoir l’application “Free Mobile – Mon Compte”.

Disponible depuis 8 ans sur iOS, cette app a fait son apparition sur Android il y a 2 ans avant d’être été retirée par la suite à la demande de Google, lequel exigeait un contrat de licence. Mais depuis mi-juillet, “Free Mobile – Mon Compte” a fait son retour sur l’OS de la firme de Mountain View en signant un accord de contrat de licence avec Free, permettant à son développeur de continuer à faire évoluer son application.

Pour ceux qui ne connaîtraient Free Mobile – Mon compte, il s’agit d’une application qui permet de suivre toutes les informations concernant votre consommation Free Mobile mais qui intègre aussi de très nombreux autres services :

SUIVI CONSO

● Application multi-comptes

● Montants forfait, hors forfait, etc

● Consommation voix, SMS, MMS, data, numéros spéciaux pour la France

● Consommation voix, SMS, MMS, data pour l’étranger

● Hors forfaits pour la France

● Hors forfaits pour l’étranger

● Consos incluses à l’étranger, pays par pays

● Détails des conso avec affichage du nom

● Accès à toutes vos factures Free Mobile

ETAT DU RESEAU FREE

● Visualisez les tickets d’incidents du réseau Free

OPTIONS & SERVICES

● Visualisez et modifiez les options et services associés à votre ligne

AUTRES

● Compatible avec les comptes multi-lignes

● Application universelle compatible téléphones et tablettes

● Ajoutez autant de comptes FreeMobile que vous voulez (Application Multi-comptes)

● Retrouvez vos factures Free

● Accédez à la grille tarifaire de Free, la FAQ et autres documents utiles

Chose importante concernant la sécurité, Free Mobile – Mon compte ne stocke nulle part vos données personnelles, seuls votre identifiant Free et mot de passe sont stockés dans votre téléphone, et uniquement dans votre téléphone.

Vous pouvez télécharger gratuitement Free Mobile – Mon compte pour Android sur Google Play

Free Mobile – Mon compte est également disponible sur iOS