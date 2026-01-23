4G, 5G : les cartes de couverture d’Orange, SFR, Free et Bouygues sont parfois très en retard

Chaque opérateur propose une carte de couverture mobile pour connaître l’état et le déploiement de son réseau à travers la France. Certes, la compilation de données prend du temps, mais il ne faut pas pousser.

Avant de passer chez un nouvel opérateur, il peut être intéressant de vérifier si vous êtes correctement couvert par ce dernier pour choisir un forfait mobile qui sera susceptible de bien fonctionner chez vous ou près de votre lieu de travail. Pour cela, tous les opérateurs disposant de leurs propres réseaux mobiles proposent une carte interactive, permettant en général de saisir son adresse ou un lieu en particulier et de vérifier l’état du réseau mobile.

Le hic, c’est que cette couverture affichée nécessite de compiler l’ensemble des données de déploiement, et que les opérateurs activent de nouveaux sites 4G ou 5G tous les mois. Ainsi, forcément, ces cartes ne peuvent pas représenter le réseau à l’instant même où vous recherchez l’information. Si un retard peut donc s’expliquer, dans certains cas, cela semble tout de même dépasser les limites du compréhensible.

Chez SFR, l’opérateur semble être les plus “à l’heure” sur la 5G tout du moins, puisque dans les mentions légales de sa carte, il est indiqué que la dernière mise à jour 5G en date du 31 décembre 2025, tandis que la dernière mise à jour 4G en date du 30 septembre 2025 et la dernière mise à jour 2G/3G en date du 30 juin 2025. Bouygues Telecom, de son côté, affiche des données mise à jour au 1er octobre 2025 pour l’ensemble des réseaux. Orange pour sa part n’indique tout simplement pas de quand datent les données affichées. Quant à Free Mobile, on peut déplorer un énorme retard : les données sont indiquées comme “mises à jour le 01/01/2025”, soit une absence d’update depuis plus d’un an maintenant.

Comme expliqué, un certain retard peut être expliqué, c’est notamment le cas pour la carte “mon réseau mobile” de l’Arcep, qui doit compiler les informations fournies par les quatre opérateurs. Mais pour ce qui est des cartes disponibles sur les sites d’Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues, le retard s’explique beaucoup moins, puisqu’ils sont ceux qui déploient et activent les sites directement. Ainsi, pas toujours facile de savoir si on est réellement couvert ou non par son opérateur. Heureusement, plus de 99% de la population est couverte en 4G par au moins un opérateur, mais tout de même.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox