L’offre Canal+ La Chaîne avec replay de courte durée joue les prolongations

Incluse uniquement chez Free dans l’offre Freebox Ultra, Canal+ La Chaîne reste accessible par ailleurs au prix de 15,99€/mois. Vous pouvez en profiter désormais jusqu’au 25 février.

Lancée début décembre, l’offre Canal+ La Chaîne vient d’être reconduite. Initialement annoncée pour une durée limitée, cette formule inédite donnant accès à la chaîne Canal+ en direct ainsi qu’à son replay avec publicité est désormais prolongée jusqu’au 25 février prochain.

Proposée à 15,99 €/mois sans engagement, l’offre permet de regarder Canal+ en direct, ainsi que ses programmes en replay pendant 30 jours, avec l’insertion de messages publicitaires. Elle inclut également l’accès aux 25 chaînes de la TNT en direct et en replay, mais reste limitée à un seul utilisateur, avec la possibilité d’ajouter une option payante pour un compte supplémentaire.

Toujours largement accessible via l’application Canal+ sur de nombreux supports (smartphones, PC, TV connectées, boîtiers Android TV, Apple TV, Fire TV…), cette offre conserve toutefois une particularité notable côté opérateurs : Free est à ce jour le seul à proposer un accès direct à Canal+ La Chaîne sur ses box. Elle est incluse pour les abonnés Freebox Ultra, et offerte pendant trois mois aux nouveaux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Freebox Pop.

Avec cette prolongation, Canal+ se donne un peu plus de temps pour tester l’attractivité de cette formule allégée, mêlant premium et publicité, dans un contexte de forte concurrence sur le marché du streaming.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox