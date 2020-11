Orange annonce des pics d’utilisation des réseaux “similaires au premier confinement”

Fabienne Dulac, patronne d’Orange France, affirme que l’utilisation de la voix, d’internet et des plateformes TV atteint les mêmes pics qu’au premier confinement.

C’est reparti pour un tour. Alors que la France est à nouveau confinée depuis vendredi dernier, Orange observe déjà une croissance du traffic “similaire à ce que nous avons déjà connu” lors de la première vague.

Une utilisation accrue d’internet, certes, mais aussi de la voix et de la télévision pour les Français. Cette tendance a vu ses prémices depuis déjà le couvre-feu, explique Fabienne Dulac au micro d’Europe 1. Du côté du mobile, la patronne indique que les appels ont été multipliés par trois durant le confinement, et d’ajouter “on retrouve les mêmes pics sur la voix et sur internet” depuis jeudi dernier.

Elle affirme que les réseaux d’Orange sont prêts et ont déjà bien tenus lors du précédent confinement. L’opérateur historique possède ainsi des réseaux “capables de s’adapter et que nous adaptons en permanence” face à cette hausse de consommation en période exceptionnelle, mais aussi face à une croissance des usages de 40% “chaque année“.

Interrogée sur les problèmes rencontrés lors du premier confinement, elle explique qu’il s’agissait surtout d’un délai d’adaptation suite à des problèmes d’interconnexions entre les opérateurs. Cette fois, l’agrume a “dopé le capacitaire” pour permettre une bonne connexion même en dehors des grandes villes suite à l’exode vers les campagnes.

Les opérateurs affirment que leurs réseaux sont prêts, mais ont également appelé la semaine dernière à une consommation responsable, en “gardant les bons réflexes“.