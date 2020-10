Free lance une nouvelle pub Freebox Pop un peu spéciale diffusée uniquement sur M6

Pop pop pop pop…

Free a lancé une nouvelle campagne de pub Freebox Pop avec un nouveau spot diffusé uniquement sur M6. Et pour que cause, ce film publicitaire met en avant le service 6Play, qui regroupe le replay de toutes les chaines du Groupe M6, et en particulier une émission, “le meilleur Pâtissier”, diffusée actuellement sur la chaîne et donc disponible en replay. Il s’agit donc d’une campagne Freebox très ciblée et spécifiquement adaptée à une chaîne TV en particulier. Si vous regardez bien, on peut même apercevoir un gâteau en forme de Freebox Pop