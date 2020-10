MyCanal sera disponible sur la PS5, aux côtés de Netflix, Disney+ et consorts

La plateforme de Canal+ sera bien présente sur le dernier bijou vidéo-ludique de Sony, aux côtés des mastodontes américains.

Passer à la télé juste après votre partie de Spiderman sera finalement très facile. Le géant japonais a présenté il y a quelques temps sa dernière PlayStation, regorgeant de technologies et avec un design qui a surpris la twittosphère. Et dans un récent article de blog, la firme annonce la présence de nombreuses plateformes de SVOD sur sa console dès son lancement le 19 novembre (mais pas seulement).

On retrouve évidemment les incontournables : Netflix, Disney+ seront directement accessibles, mais également Apple TV+. D’autres services seront également de la partie, et notamment MyCanal qui arrivera sur la console Next-Gen après son arrivée sur nos salons, aux côtés de Prime Video.

De même, les classiques du genre seront de la partie, avec l’intégration de la plateforme Twitch, très appréciée des gamers, mais aussi de Spotify et de YouTube. Sony a voulu concevoir un véritable espace multimédia sur sa console.Vous pourrez d’ailleurs y naviguer grâce à une télécommande dédiée.

On notera la présence d’un bouton Spotify et Disney+ aux côtés des plus classiques Netflix et YouTube

Si vous êtes adeptes de jeux vidéo et abonnés à TV by Canal sur votre Freebox, votre PlayStation pourra ainsi faire également office de décodeur d’appoint, en accédant directement à MyCanal dessus.