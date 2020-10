Free Mobile booste la data à l’étranger de son forfait Série Free, le prix ne change pas

Free Mobile propose cette semaine une nouvelle formule pour son forfait Série Free, à savoir 80 Go en France métropolitaine et 10 Go en roaming, le tout à 12,99€/mois pendant 1 an.

La bataille des forfaits 80 Go fait rage dans l’hexagone. Les opérateurs proposent tous une offre intermédiaire quasi-identique en matière de prix et de données. De son côté, Free Mobile enlève ou rajoute de la data semaine après semaine en se livrant à une véritable partie de yoyo. Sur son offre Série Free, les prix oscillent désormais entre 12,99€ et 13,99€ quand la concurrence peut grimper à 15€.

Après avoir baissé la semaine dernière de 1 euro le prix de son offre intermédiaire, l’opérateur de Xavier Niel conserve aujourd’hui le même tarif à savoir 12,99€/mois pendant 1 an, mais revoit à la hausse le volume de données inclus à l’étranger après l’avoir baissé il y a 7 jours.

Disponible jusqu’au 27 octobre prochain, cette formule déjà proposée fin septembre, comprend 80 Go dans l’hexagone et 10 Go en roaming contre 8 Go précédemment, sans oublier les appels, SMS et MMS en illimité.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois ou avec data illimitée à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.

A titre de comparaison, Sosh propose actuellement une offre 80 Go à 14,99€/mois (10 Go en roaming). Bouygues Telecom tente de séduire aussi avec un forfait 80 Go à 13,99€/mois (dont 10 Go en roaming) et Red By SFR affiche une offre identique en matière de data à 15€.