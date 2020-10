La France va taxer les GAFA à partir de décembre prochain

Le gouvernement français passe la seconde concernant la taxation des géants du numérique.

Deux ans que cela dure ! Depuis décembre 2018, le gouvernement français exprime son intention d’imposer une taxe aux géants de la tech. En résumé les entreprises du numérique générant plus de 750 millions d’euros de chiffre à travers le monde devront s’acquitter d’une taxe représentant 3 % de leur chiffre d’affaire en France.

Entre temps, l’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économique) s’est saisie du dossier afin de trouver un accord qui convient à chaque partie. Français et Européens prennent leur mal en patience et ils espèrent qu’une solution sera trouvée d’ici mi- 2021. Quoi qu’il en soit, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie à déjà annoncé qu’une taxe sera demandée aux GAFA dès décembre prochain. “Nous avions suspendu la perception de la taxe le temps que la négociation de l’OCDE aboutisse. Cette négociation a échoué, nous percevrons donc une taxe sur les géants du numérique en décembre prochain. La France doit être fière d’être l’un des premiers pays en Europe, avec l’Espagne, avec l’Italie, avec l’Autriche à percevoir une taxation juste sur les gens du digital, dont je rappelle qu’ils sont les seuls vainqueurs de cette crise”, voilà ce qu’il a expliqué lors de son intervention dans dimanche en politique, diffusé sur France 3.

Cet accord, s’il est conclu, pourrait rapporter plus de 100 milliards de dollars par an pour la France et ses partenaires européens. De toute manière, les GAFA n’échapperont pas à une taxation puisque la présidente de la commission, Ursula Von der Leyen a d’ores et déjà annoncé qu’une taxe numérique sera créée en 2021 si aucun accord n’est conclut d’ici là.

Source : Presse Citron