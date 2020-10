Encore une nouvelle augmentation de tarif chez Bouygues Télécom, sans possibilité de refuser

La série des augmentations de tarif continue chez Bouygues Télécom, et sans pouvoir refuser cette fois-ci

Ca devient une pratique régulière chez l’opérateur de Martin Bouygues. Presque chaque mois, il informe ses abonnés à certains forfaits, que ceux-ci vont subir une augmentation. Ces hausses de tarifs sont en général justifiées par l’’opérateur par un ajout de service, une augmentation de data ou de débit. Cette fois-ci c’est le forfait à 4,99€ intégrant 20Go de data, qui a été commercialisé durant un temps par l’opérateur, qui est impacté. Les abonnés concernés par ce forfait ont eut la désagréable surprise de recevoir un mail leur annonçant un augmentation de 3€/mois. Bouygues Télécom indique que les abonnés “vont prochainement pouvoir bénéficier de services réservés uniquement à nos clients sur votre Forfait B&You 20Go. “ et qui permettra de bénéficier de 20Go de data supplémentaires en France (soit 40Go au total) et de de 2Go plus en Europe (soit 5Go au total). Mais il ne s’agit pas de 2Go supplémentaires en roaming, mais déduits de l’enveloppe totale de 40Go de Data.

Et cerise sur le gâteau, il n’est pas possible de refuser cette augmentation, la seule solution est de résilier dans un délais de 4 mois. L’opérateur indique en effet en fin de mail “Conformément à l’article L 224-33 du Code de la consommation, nous vous rappelons que vous disposez de la possibilité de résilier votre contrat, sans pénalité, jusque dans un délai de 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification de votre offre. Cette modification sera effective à la date de votre prochaine facture du 13 mars 2020. Si vous n’êtes pas engagé, vous pouvez résilier à tout moment.”

