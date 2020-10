Videofutur revoit de fond en comble son offre fibre et propose Téléfoot en option

L’opérateur ne propose plus qu’une seule offre fibre contre deux auparavant.

Plus d’hésitation possible, avec “MaFibre” se base sur l’offre simplifiée proposée par Videofutur jusqu’à présent, l’opérateur fait le choix d’un abonnement unique à la carte. La formule basique comprend une connexion internet jusqu’à 1 Gb/s, un système “Super Wi-Fi”, un bouquet TV sur application et des services de lecture numérique comme Cafeyn ou Youboox offert durant 12 mois puis 9,99€ par mois chacun. Sans oublier l’engagement d’un an, le tout au prix de 29,90€/mois puis au-delà, 34,90€/mois.

Cette offre ainsi peut être agrémentée d’options comme les appels en illimité vers les mobiles en France pour 5 € supplémentaires par mois sans engagement.

Autre option, une box tv compatible 4K avec un abonnement Amazon Prime offert durant 12 mois, facturée 5 € par mois avec un engagement d’un an. De quoi étendre le bouquet TV à 4 écrans grâce à l’application myVideofutur.

A noter également que Videofutur est le 5ème opérateurs à proposer Téléfoot dans son bouquet TV, vous aurez le choix entre les trois formules d’abonnement avec un prix de départ de 25,90€ par mois avec ou sans engagement.

La grande nouveauté chez Videofutur se passe du côté de son “Super Wi-Fi”. La connexion Wi-Fi va pouvoir être étendue à l’ensemble du logement grâce à deux boîtiers qui pourront être placé dans différentes pièces afin d’élargir le signal et étendre la portée du Wi-Fi. Ces deux boîtiers seront facturés 29 € une seule fois sur la première facture.

Videofutur est présent sur plus de 40 départements. Si votre logement est éligible à la fibre optique sur un réseau d’initiative publique, exploité par un des opérateurs d’infrastructure comme : Altitude Infra, Axione, Covage, SFR ou TDF, vous aurez accès a l’offre de Videofutur.