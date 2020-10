nPerf : la solution de référence pour tester ses débits 3G, 4G et Wi-Fi, se met à jour

L’application de notre partenaire nPerf, se met à jour sur Android.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, l’application mobile nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion 3G, 4G ou Wi-Fi et bientôt 5G, en effectuant un test de débit descendant et montant, mais aussi un test de navigation sur plusieurs sites Internet et de streaming vidéo avec différentes qualités d’affichage. Un nombre de points est par la suite révélé lequel reflète la qualité globale de la connexion. Une carte de couverture et débits est également disponible avec un filtrage par opérateur comme par exemple Free Mobile sans itinérance.

Après iOS au mois d’août, la version Android de nPerf passe elle aussi aujourd’hui en version 2.7.0. Les développeurs indiquent l’ajout d’informations TCP avancées. Celles-ci s’affichent après un appui sur la zone de résultat du test de débit. Sont par ailleurs au programme des corrections de bugs mineurs. Pour rappel, l’outil a bénéficié récemment d’une refactorisation et d’optimisations de son moteur.

Pour rappel, Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat le 17 avril dernier avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.