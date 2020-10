Au tour de Sosh de proposer un forfait 80Go à 14,99€ même après un an

Sosh a lancé ce matin, un forfait Série limitée 80 Go à 14,99 € par mois. Bonne nouvelle, le prix ne change pas au bout d’un an, une habitude désormais.

Les telcos continuent de s’aligner avec des offres très similaires. Depuis quelques semaines, chaque opérateur dégaine un forfait comprenant 80 Go de data pour un prix ne dépassant pas 14 € par mois, certain le propose sans conditions de durée et d’autre avec. Sosh propose depuis ce matin lui aussi un forfait série limitée 80 Go, même après un an. L’offre comprend appels et SMS/MMS en illimité en France. Lors des déplacements à l’étranger, ce forfait série limitée permet de bénéficier de 10 Go de data depuis la zone Europe et le DOM. À noter que lorsque l’enveloppe data des 10 Go est totalement consommé, Sosh ne vous facturera pas les consommations supplémentaires, le débit sera seulement réduit. Sans oublier les appels/SMS/MMS illimités inclus depuis ces mêmes zones ainsi que la France. Cette offre est proposée jusqu’au 26 octobre à 9 h.

Lors de votre commande Sosh, vous proposera une carte SIM classique ou l’eSIM, facturée chacune 10 €.