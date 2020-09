Premiers résultats des enchères 5G : Free fait la plus petite demande

Les enchères pour l’attribution des fréquences 5G ont commencé ce matin avec un premier bilan par l’Arcep dévoilé en début de soirée.

Free n’a pas fait d’étincelles pour cette première journée. 4 tours d’enchères se sont déroulés durant la journée du 29 septembre 2020. Elle s’est donc terminée sur le quatrième tour. À ce tour, le prix unitaire d’un bloc de 10 MHz a atteint 85 millions d’euros. Lors du dernier tour de la journée, les candidats ont demandé les nombres de blocs suivants : de blocs de 10 MHz demandés par la société candidate.

Pour ce prix, Free Mobile a réclamé deux blocs de 10 MHz, soit moins que Bouygues et SFR, et encore moins qu’Orange. Les demandes cumulées de blocs des candidats (13 blocs de 10 MHz) étant strictement supérieures au nombre de blocs disponibles (11 blocs de 10 MHz), l’enchère n’est pas finie.

Elle reprendra demain au tour n° 5 au prix de 90 millions d’euros par bloc de 10 MHz. À chaque tour, le prix de chaque bloc augmentera de 3 millions d’euros.

Que va-t-il se passer ensuite ?

L’attribution des fréquences devrait durer une dizaine de jours. Lors de cette première phase, chaque opérateur devra répondre à la question “combien de blocs voulez-vous pour x millions par blocs ? “. En additionnant chacune des réponses, la somme demandée grimpera alors de 3 millions d’euros, la question sera répétée à chaque fois à Orange, Bouygues, Free et SFR. Plus le prix montera et plus certains opérateurs devront baisser le nombre de blocs demandés pour équilibrer l’offre et la demande. Une fois le nombre total de blocs demandés atteignant 11, cette première phase sera terminée.