Le saviez-vous : une chaîne de sport spéciale est disponible gratuitement pour tous les abonnés Freebox

Certains l’ont peut-être loupé. Des replays de compétitions, des émissions mais aussi du live, la chaîne Sport en France vaut le détour sur les box des opérateurs.

Vibrer avec les athlètes sans sortir son chéquier. Pour les fans de sport désireux de ne pas débourser des sommes importantes dans divers abonnements à des chaînes sportives comme Téléfoot, RMC Sport, Canal+, Bein Sports, il existe une chaîne 100 % sport gratuite pour tous sur les Freebox (canal 190) mais aussi sur les box des autres opérateurs : “Sport en France”.

Lancée en mai 2019 par le comité national olympique et sportif français, cette chaîne éditée par Media365, a pour but de promouvoir plus de 80 sports et diffuse des programmes 24h/24 et 7j/7. Au total, 5000 heures de contenus originaux produits par an, sont ainsi proposés avec pas moins de 30 grands directs chaque année. Sans oublier, des programmes de tous types, documentaires, reportages, émissions, débats, portraits.

“La chaîne Sport en France est au service de tous les sports, de toutes les fédérations et de leurs clubs. C’est un virage important qui est pris et nous mesurerons rapidement l’impact tant externe qu’interne qu’aura cette nouvelle chaîne 100% sport, pour tous les publics. Dans un contexte de rénovation de l’organisation du sport français, à moins de 2 000 jours des JO de 2024, le CNOSF se donne ainsi les moyens de promouvoir ses actions et celles de tous ses membres“, a déclaré l’année dernière Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique.

Peu médiatisée, Sport en France a le mérite de mettre en avant des sports trop rarement placés sous le feu des projecteurs. C’est un bon complément à l’Equipe 21 mais aussi à Eurosport, inclus sur les Freebox avec Tv by Canal.