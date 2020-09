Insolite : un village régulièrement privé d’Internet pendant un an et demi à cause d’un vieux téléviseur

Le mystère est désormais résolu. Les habitants d’un village perdaient leur connexion à Internet à cause d’un vieux poste de télévision. Encore ? Mais ça n’est pas possible ! Voilà ce que devaient se dire chaque jour les habitants d’Aberhosan. Tous les jours, aux alentours de 7h00 du matin, la connexion haut débit de ce village du Royaume-Uni se retrouvait perturbée. L’ensemble des habitants se retrouvaient effectivement sans connexion à Internet. Et ce, pendant un an et demi. Beaucoup de choses ont été essayées, dont le remplacement du câblage et une analyse de spectre. Cette dernière a d’ailleurs enfin permis d’identifier l’origine du problème. Le fauteur de trouble se trouvait être un vieux téléviseur possédé par l’un des habitants et acheté d’occasion. Allumé tous les jours à 7h00 du matin, celui-ci causait des interférences électriques expliquant les problèmes de connexion. En apprenant la nouvelle, le propriétaire du téléviseur ne s’est pas fait prier pour ne plus utiliser son appareil. Depuis, il n’y a d’ailleurs plus le moindre problème de connexion. Source : BBC via 20 Minutes