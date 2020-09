Choc des smartphones à 99 euros disponibles chez Free : Xiaomi Redmi 9A ou Alcatel 1S 2020, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 99 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Xiaomi Redmi 9A et l’Alcatel 1S 2020, tous deux destinés aux budgets serrés et affichés à 99 euros, grâce à une réduction de 20 euros appliquée sur le premier.

L’écran : Xiaomi Redmi 9A

Dalle IPS, définition HD+ et encoche goutte d’eau dans les deux cas, les deux smartphones se valent sur le papier. Le Xiaomi Redmi 9A offre toutefois une diagonale un peu plus grande et un menton moins prononcé.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (6,53 pouces, HD+, IPS, encoche goutte d’eau) Alcatel 1S 2020 (6,22 pouces, HD+ IPS, encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Alcatel 1S 2020

Côté performances, le Xiaomi Redmi 9A en promet un peu plus avec son processeur octa-core 2,0 GHz, contre octa-core 1,8 GHz pour le Alcatel 1S 2020. L’Alcatel 1S 2020 embarque toutefois 3 Go de RAM, contre 2 Go pour le Xiaomi Redmi 9A, ce qui l’avantagera pour les tâches gourmandes et en multitâche.

Notre classement :

Alcatel 1S 2020 (chipset Helio P22, mémoire vive 3 Go) Xiaomi Redmi 9A (chipset Helio G25, mémoire vive 2 Go)

La photo : Alcatel 1S 2020

Dans les deux cas, on peut envisager de la photo 13 Mégapixels à l’arrière et 5 Mégapixels à l’avant. L’Alcatel 1S en propose toutefois un petit peu plus avec des modules dédiés à l’ultra grand-angle et à la macrophotographie. De quoi s’amuser un peu plus, même si les clichés ne s’annoncent pas extraordinaires. Gardez en effet à l’esprit qu’on parle de smartphones d’entrée de gamme.

Notre classement :

Alcatel 1S 2020 (13/5/2 Mégapixels à l’avant, 5 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9A (13 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi Redmi 9A

Les deux smartphones proposent une grosse batterie permettant de passer tranquillement la journée et une charge 10 Watts via la connectique Micro-USB. Le Xiaomi Redmi 9A va toutefois un peu plus loin, en proposant une capacité plus importante que le Alcatel 1S 2020. Avec une configuration très légère, les deux jours apparaissent même comme une formalité dans le cas d’un usage modéré.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (batterie 5 000 mAh, charge 10 Watts) Alcatel 1S 2020 (4 000 mAh, charge 10 Watts)

L’interface : une affaire de goût

Les deux interfaces reposent sur Android 10. Android personnalisé par Xiaomi ou Android tel que vu par Google, c’est une affaire de goût ensuite.

Le choix d’Univers Freebox

Ce qui cherchent les performances et la polyvalence en photo iront vers l’Alcatel 1S 2020. Ceux privilégiant l’autonomie trouveront toutefois plus intéressant le Xiaomi Redmi 9A avec sa très grosse batterie.