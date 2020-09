Une fuite révèle l’apparence du nouveau Google Chromecast avec Android

Google va dévoiler prochainement son nouveau modèle de Chromecast, premier dongle construit par la firme de Mountain View à embarquer Google TV anciennement Android TV.

“Sabrina” son nom de code en interne, le Google Chromecast avec Google TV va être lancé prochainement et le site Winfuture s’est procuré des images officielles du nouveau dongle HDMI.

Avec cette nouvelle version, Google fait de son Chromecast un appareil de streaming à part entière. Sa nouvelle interface permettra l’accès à de nombreuses applications et services. Côté design, la forme de ce Google Chromecast ressemblera fortement aux anciennes versions, mais tirera plus vers une forme ovale. L’appareil embarquera un SoC AMLogic S905X2 quadricœur avec 2 go de RAM et un petit espace de stockage interne.

Les grosses nouveautés se concentreront du côté de la télécommande. Avec un design en toute simplicité, vous retrouverez un pad directionnel en haut de la télécommande. Des boutons de navigation, un bouton dédié à Google Assistant ainsi que deux autres pour accéder rapidement à YouTube et Netflix sont présents sur la télécommande. Vous trouverez aussi sur le côté deux boutons qui seront potentiellement destinés à contrôler le volume rapidement. Petit plus, un bouton marche/arrêt a été intégré au bas de la télécommande permettant de mettre hors tension l’appareil.

Côté prix, aucune information officielle n’est connue à ce jour, mais l’appareil devrait surement couter moins de 100€.